Происшествия 22.07.2024 в 11:09

В Бурятии возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Тункинском районе

В результате сильных дождей 21 июля рухнул мост и обвалилась дорога
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Тункинском районе

По факту обрушения участка моста на 142 километре федеральной автодороги А-333 «Култук-Монды» на территории Тункинского района Бурятии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

- Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, произведен осмотр, изымается необходимая документация, - сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Бурятии.

Напомним, обрушение моста и дороги произошло 21 июля примерно в 15.00. Причиной обрушения сильные проливные дожди, из-за которых увеличился уровень воды в реках Зангинсан и Кыренка и подмыло подходы к мосту. Мост и дорога обрушились, автомобильное сообщение прервано. В Тункинском и Окинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.


Фото: СУ Следственного комитета РФ по Республике Бурятия

 

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