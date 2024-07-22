В Бурятии возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Тункинском районе

По факту обрушения участка моста на 142 километре федеральной автодороги А-333 «Култук-Монды» на территории Тункинского района Бурятии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

- Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, произведен осмотр, изымается необходимая документация, - сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Бурятии.

Напомним, обрушение моста и дороги произошло 21 июля примерно в 15.00. Причиной обрушения сильные проливные дожди, из-за которых увеличился уровень воды в реках Зангинсан и Кыренка и подмыло подходы к мосту. Мост и дорога обрушились, автомобильное сообщение прервано. В Тункинском и Окинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.





Фото: СУ Следственного комитета РФ по Республике Бурятия