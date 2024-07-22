Происшествия 22.07.2024 в 11:17

В Бурятии девочка оформила кредит на спящую маму

Ребенок действовал по указке мошенников, которые грозили крупным «штрафом»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии девочка оформила кредит на спящую маму
Днем 19 июля в полицию Кабанского района поступило заявление о мошенничестве от 48-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее 14-летняя дочь по указке аферистов оформила кредит на общую сумму 180 тысяч рублей и перевела деньги неизвестным.

Как рассказали в МВД Бурятии, вечером на телефон подростка поступил звонок с неизвестного номера, но при ответе девочка ничего не услышала, кроме молчания. Спустя несколько минут ей в мессенджере пришло сообщение от, якобы, службы поддержки банка. Там говорилось, что из-за данного звонка на имя матери ребенка начислен штраф в размере 180 тысяч рублей, которые необходимо оплатить в течение часа. Далее к переписке в мессенджере подключился лже-специалист банка, который помог девочке оформить кредитную карту и перевести средства в счет оплаты «штрафа».

Как отметили в МВД, девочка оформила кредит ночью с телефона матери, так как знала пароль от приложения банка. Женщина в этот момент спала. Подросток рассказал взрослым о сложившейся ситуации лишь утром.

«Будьте бдительны и проводите беседы о финансовой грамотности с детьми. При оформлении сим-карты, которой будет пользоваться ребенок – отключайте привязки к банковским сервисам и услугам. Не сообщайте подросткам пароли и коды от портала Госуслуг и банковских приложений. В силу возраста несовершеннолетние не могут оценить возможные финансовые риски. Интересуйтесь жизнью своих детей, выстраивайте с ними доверительные отношения, не допускайте бесконтрольное потребление интернета несовершеннолетними», - призывают в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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