Происшествия 22.07.2024 в 11:20

Купание в озерах Бурятии стало опасным для здоровья

В пробах воды обнаружили энтерококки и другие бактерии
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Текст: Елена Кокорина
Купание в озерах Бурятии стало опасным для здоровья

Водные объекты Иволгинского района Бурятии признали небезопасными для купания. В местных карьерах и озерах там обнаружили опасные бактерии.

- По информации Роспотребнадзора республики, в пробах воды, отобранных 2 июля из озера Торма, карьера села Сужа и озера Карасиное установили превышение нормы колиформных бактерий. В озере Карасиное села Хурамша и карьере в Суже нашли Escherichia coli. Если простыми словами, то Escherichia coli – это бактерия, обычно обнаруживаемая в нижних отделах кишечника теплокровных организмов. Все в том же карьере в Суже и озере Торма были также найдены энтерококки, - пишут в телеграмм-канале Иволгинского района.

Жителей и гостей Иволгинского района предупреждают об опасности купания в указанных водных объектах, потому что указанное превышение является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Фото:  Елена Кокорина

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