Происшествия 22.07.2024 в 11:59
В Бурятии пешеходов стали пропускать через обрушившийся мост
Движение транспорта пока по-прежнему заблокировано
Текст: Андрей Константинов
В Тункинском районе Бурятии продолжаются работы по восстановлению сообщения с населенными пунктами, отрезанными из-за обрушения моста. Как сообщает вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», там уже открыто движение для пешеходов, однако проезд автомобилей пока по-прежнему невозможен.
«Работы ведутся без остановок. По нижней части моста насыпь состыкована с опорой. Движение транспорта по отсыпанному участку дороги не осуществить до момента получения разрешения соответствующих структур. Убедительная просьба соблюдать спокойствие», сообщили в Упрдор «Южный Байкал».
Напомним, вчера в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район.
По факту обрушения моста Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
«Работы ведутся без остановок. По нижней части моста насыпь состыкована с опорой. Движение транспорта по отсыпанному участку дороги не осуществить до момента получения разрешения соответствующих структур. Убедительная просьба соблюдать спокойствие», сообщили в Упрдор «Южный Байкал».
Напомним, вчера в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район.
По факту обрушения моста Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Фото: Упрдор «Южный Байкал»