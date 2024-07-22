Происшествия 22.07.2024 в 12:50
В Бурятии спасли отрезанных рекой рыбаков
Сельчане перешли реку вброд, но из-за подъема воды вернуться не смогли
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели помогли жителям Тункинского района вернутся домой. Днем 20 июля группа сельчан, в том числе девушка и 3 подростков, отправились на рыбалку и вброд перешли реку Иркут в районе села Шимки. Однако из-за подъема уровня воды вернуться обратно они не смогли.
«Прибыв на место происшествия, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с помощью лодки благополучно переправили 6 человек на правый берег реки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, из-за обильных дождей вчера днем в Тункинском районе обрушился участок моста на федеральной трассе. В результате от «большой земли» оказались отрезаны несколько сел Тункинского и весь Окинский район.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Прибыв на место происшествия, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с помощью лодки благополучно переправили 6 человек на правый берег реки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, из-за обильных дождей вчера днем в Тункинском районе обрушился участок моста на федеральной трассе. В результате от «большой земли» оказались отрезаны несколько сел Тункинского и весь Окинский район.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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