Автодвижение через обрушившийся в Бурятии мост обещают запустить сегодня

Упрдор «Южный Байкал» рассказало о ходе ремонта моста через реку Зангисан на федеральной трассе «Култук-Монды», участок которого обрушился вчера из-за сильных дождей.«В настоящее время на участке задействовано 25 единиц техники и 40 дорожных рабочих, водителей и механизаторов. К 10:20 22 июля мы выстроили беспрерывное движение самосвалов и успели завезти 2 тысячи кубометров грунта. Скальный грунт доставляется с карьера на 27-м км автодороги А-333, а гравийный – с карьера Харбяты. Железобетонный лом для изменения русла привозят с базы подрядной организации в поселке Кырен», - сообщает дорожное ведомство.Сейчас по нижней части моста насыпь уже состыкована с опорой. Через него уже могут проходить пешеходы.«Движение автотранспорта планируем запустить сегодня. Срок проведения работ увеличен в связи с большой скоростью и расходом воды в реке, а также вымыванием грунта. Убедительная просьба не осуществлять движение транспорта по отсыпанному участку дороги до момента получения разрешения соответствующих структур», - рассказали в «Южном Байкале».Напомним, вчера в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. По факту обрушения моста Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Фото: скриншот видео