Происшествия 22.07.2024 в 13:22

Автодвижение через обрушившийся в Бурятии мост обещают запустить сегодня

Срок восстановительных работ вырос из-за большого потока воды
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Автодвижение через обрушившийся в Бурятии мост обещают запустить сегодня
Упрдор «Южный Байкал» рассказало о ходе ремонта моста через реку Зангисан на федеральной трассе «Култук-Монды», участок которого обрушился вчера из-за сильных дождей.

«В настоящее время на участке задействовано 25 единиц техники и 40 дорожных рабочих, водителей и механизаторов. К 10:20 22 июля мы выстроили беспрерывное движение самосвалов и успели завезти 2 тысячи кубометров грунта. Скальный грунт доставляется с карьера на 27-м км автодороги А-333, а гравийный – с карьера Харбяты. Железобетонный лом для изменения русла привозят с базы подрядной организации в поселке Кырен», - сообщает дорожное ведомство.

Сейчас по нижней части моста насыпь уже состыкована с опорой. Через него уже могут проходить пешеходы.

«Движение автотранспорта планируем запустить сегодня. Срок проведения работ увеличен в связи с большой скоростью и расходом воды в реке, а также вымыванием грунта. Убедительная просьба не осуществлять движение транспорта по отсыпанному участку дороги до момента получения разрешения соответствующих структур», - рассказали в «Южном Байкале».

Напомним, вчера в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. По факту обрушения моста Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: скриншот видео
Теги
мост обрушение

Все новости

В Бурятии река отрезала еще три села
22.07.2024 в 14:03
Автодвижение через обрушившийся в Бурятии мост обещают запустить сегодня
22.07.2024 в 13:22
Фермеров в Бурятии обозвали скотокрадами
22.07.2024 в 13:08
Школьники Улан-Удэ подготовят детский путеводитель по городу
22.07.2024 в 13:07
В Улан-Удэ унифицируют улицу Гагарина
22.07.2024 в 13:01
В Бурятии спасли отрезанных рекой рыбаков
22.07.2024 в 12:50
В Бурятии представят «Щучку-бургер»
22.07.2024 в 12:13
Туристы в Бурятии оказались в заточении из-за обрушенного моста
22.07.2024 в 12:04
В Бурятии пешеходов стали пропускать через обрушившийся мост
22.07.2024 в 11:59
В Бурятии стремительно поднимается Джида
22.07.2024 в 11:32
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Бурятии река отрезала еще три села
На этот раз пострадали жители Закаменского района
22.07.2024 в 14:03
В Бурятии спасли отрезанных рекой рыбаков
Сельчане перешли реку вброд, но из-за подъема воды вернуться не смогли
22.07.2024 в 12:50
В Бурятии пешеходов стали пропускать через обрушившийся мост
Движение транспорта пока по-прежнему заблокировано
22.07.2024 в 11:59
Купание в озерах Бурятии стало опасным для здоровья
В пробах воды обнаружили энтерококки и другие бактерии
22.07.2024 в 11:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru