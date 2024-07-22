Происшествия 22.07.2024 в 14:03

В Бурятии река отрезала еще три села

На этот раз пострадали жители Закаменского района
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии река отрезала еще три села
В Бурятии из-за разлива реки Цакир произошел размыв автодороги на въезде в село Санага Закаменского района. Как сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», в результате оказались отрезаны три села: Санага, Утата и Далахай.

«Ширина размыва, ориентировочно, составляет 100 метров. На место выехали дорожные рабочие и техника», - сообщили в чате.

В районе вводится режим повышенной готовности.

Ранее в чате сообщали о быстром росте уровня воды в реке Джида. Из-за этого может подтопить отдельные участки в городе Закаменск.

Напомним, вчера в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. По факту обрушения моста Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас там продолжаются восстановительные работы.

Фото: «Номер один»
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