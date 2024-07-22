Происшествия 22.07.2024 в 15:02

Житель Бурятии «на всякий случай» хранил кучу оружия

У мужчины изъяли 6 ружей, обрез и более сотни патронов
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии «на всякий случай» хранил кучу оружия
Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении оружия.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2017 году 57-летний житель одного из поселков, разбирая вещи давно умершего отца, в кладовке родительского дома обнаружил мешок с оружием и боеприпасами. Найденный арсенал мужчина решил оставить себе. Как он позже объяснил следствию, «на всякий случай и в память об отце». В апреле 2023 года его оружейный склад обнаружили полицейские.

После обыска в доме сельчанина правоохранители изъяли 4 одноствольных ружья, 2 двуствольных ружья, обрез двустволки, различные запчасти к оружию и 112 патронов.

На суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд, учтя активное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и неудовлетворительное состояние здоровья, не стал наказывать его строго. По итогам рассмотрения дела сельчанин получил 2 года ограничения свободы. Также с него взысканы процессуальные издержки в размере 15,5 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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