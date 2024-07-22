Происшествия 22.07.2024 в 15:17
В Бурятии восстановили движение на месте обрушившегося моста
Проезд пока идет только по одной полосе
Текст: Андрей Константинов
В Тункинском районе Бурятии открыли проезд для автомобилей по мосту через реку Зангинсан. Как сообщает вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», пока движение осуществляется только по одной стороне.
Как уже сообщалось, вчера в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. По факту обрушения моста Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Все это время на месте происшествия велись активные восстановительные работы. К ним привлекли 40 человек и 25 единиц техники.
Напомним, сложная ситуация с паводком складывается сейчас и в Закаменском районе. Там из-за разлива реки Цакир размыло автодорогу на въезде в село Санага. В результате оказались отрезаны три села: Санага, Утата и Далахай.
Фото: «Тунка-инфо.24/7»
Как уже сообщалось, вчера в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. По факту обрушения моста Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Все это время на месте происшествия велись активные восстановительные работы. К ним привлекли 40 человек и 25 единиц техники.
Напомним, сложная ситуация с паводком складывается сейчас и в Закаменском районе. Там из-за разлива реки Цакир размыло автодорогу на въезде в село Санага. В результате оказались отрезаны три села: Санага, Утата и Далахай.
Фото: «Тунка-инфо.24/7»