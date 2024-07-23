Утонувшие на карьере в Бурятии мужчины спасали товарища

Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту гибели трех мужчин на карьере в Тулунже. Напомним, трагическое происшествие случилось 20 июля.Как рассказали в следственном ведомстве, мужчины купались в карьере и один из них стал тонуть. Двое других попытались спасти товарища, однако из-за алкогольного опьянения не смогли этого сделать и сами тоже погибли. Рыбачившие поблизости местные жители вызвали службу спасения, сотрудники которой извлекли тела мужчин из водоема.Также проверки проводятся и по другим трагедиям на воде. Напомним, в тот же день, 20 июля на реке Уда в Улан-Удэ утонул 30-летний мужчина, а в реке Хилок возле села Бичура погиб местный житель. На следующий день на озере Щучье утонула 25-летняя девушка. Таким образом, общее число жертв трагедий на воде в минувшие выходные составило 6 человек.«В настоящее время по данным фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: МЧС Бурятии