Происшествия 23.07.2024 в 09:19
В Бурятии девять сел остались без света из-за смытых опор
Для восстановления электроснабжения будут использовать генераторы
Текст: Андрей Константинов
Ситуация с подтоплением в Закаменском районе Бурятии продолжает оставаться сложной. Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», там из-за повышения уровня воды смыло электроопоры. В результате без света остались 9 сёл района: Шара-Азарга, Енгорбой, Санага, Утата, Далахай, Бортой, Мыла, Цаган-Морин и Баянгол.
Сегодня на помощь местным энергетикам из Улан-Удэ должны приехать 19 работников РЭС. Они доставят 2 генератора мощностью 250 кв.ч, чтобы возобновить подачу электроэнергии в отключенные сёла.
Напомним, в районе резко вырос уровень воды в реках Цакирка и Джида. Вода уже размыла дорогу у села Санага. В результате оказались отрезаны три села: Санага, Утата и Далахай. Также в районе сейчас закрыт проезд для легкового транспорта на автомобильной дороге из Закаменска в сторону Нурты. Там вода вышла на дорогу слоем в 30 см.
О текущей ситуации с дорогой у Санаги рассказал глава района Сергей Гонжитов.
«На данный момент обстановка под контролем, и все необходимые меры принимаются для обеспечения нашей безопасности. Идут восстановительные работы на месте размыва дороги. Специалисты и службы работают в усиленном режиме, проводя мониторинг уровней воды и оценивая возможные риски», - сообщил он.
Вчера в Закаменском районе был введен режим повышенной готовности. В связи с повышением уровня Джиды режим повышенной готовности введен и в Джидинском районе. Там в некоторых местах уже зафиксирован выход воды на пойму.
Фото: «Номер один»
Сегодня на помощь местным энергетикам из Улан-Удэ должны приехать 19 работников РЭС. Они доставят 2 генератора мощностью 250 кв.ч, чтобы возобновить подачу электроэнергии в отключенные сёла.
Напомним, в районе резко вырос уровень воды в реках Цакирка и Джида. Вода уже размыла дорогу у села Санага. В результате оказались отрезаны три села: Санага, Утата и Далахай. Также в районе сейчас закрыт проезд для легкового транспорта на автомобильной дороге из Закаменска в сторону Нурты. Там вода вышла на дорогу слоем в 30 см.
О текущей ситуации с дорогой у Санаги рассказал глава района Сергей Гонжитов.
«На данный момент обстановка под контролем, и все необходимые меры принимаются для обеспечения нашей безопасности. Идут восстановительные работы на месте размыва дороги. Специалисты и службы работают в усиленном режиме, проводя мониторинг уровней воды и оценивая возможные риски», - сообщил он.
Вчера в Закаменском районе был введен режим повышенной готовности. В связи с повышением уровня Джиды режим повышенной готовности введен и в Джидинском районе. Там в некоторых местах уже зафиксирован выход воды на пойму.
Фото: «Номер один»
Тегиподтопление