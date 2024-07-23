В Бурятии трактор задавил мужчину

Несчастный случай произошел в ходе заготовки леса в Бурятии. Как сообщили в региональном Следственном комитете, днем 20 июля в лесу в 30 км от села Покровка Прибайкальского района погиб 56-летний мужчина.По предварительным данным, погибший мужчина работал у индивидуального предпринимателя на заготовке древесины. 20 июля он оказывал помощь в ремонте гусеничного трактора. В процессе работы при движении задним ходом находящийся под днищем механизм трактора придавил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.«Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»