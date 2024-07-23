Происшествия 23.07.2024 в 09:29

В Бурятии трактор задавил мужчину

Трагедия произошла в ходе ремонта техники на лесозаготовке
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии трактор задавил мужчину
Несчастный случай произошел в ходе заготовки леса в Бурятии. Как сообщили в региональном Следственном комитете, днем 20 июля в лесу в 30 км от села Покровка Прибайкальского района погиб 56-летний мужчина.

По предварительным данным, погибший мужчина работал у индивидуального предпринимателя на заготовке древесины. 20 июля он оказывал помощь в ремонте гусеничного трактора. В процессе работы при движении задним ходом находящийся под днищем механизм трактора придавил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.  

«Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
Теги
несчастный случай

Все новости

В Джидинском районе Бурятии подтопило дорогу
23.07.2024 в 10:18
В Улан-Удэ легковушка влетела в рефрижераторный грузовик
23.07.2024 в 10:08
Администрация района ответит перед судом за покусанных детей в Бурятии
23.07.2024 в 09:48
На трассе в Бурятии «Фольксваген» сбил подростка на велосипеде
23.07.2024 в 09:46
Улан-удэнскую бизнесвумен обвинили в мошенничестве и хищении 14 млн рублей
23.07.2024 в 09:31
В Бурятии трактор задавил мужчину
23.07.2024 в 09:29
В Бурятии девять сел остались без света из-за смытых опор
23.07.2024 в 09:19
Утонувшие на карьере в Бурятии мужчины спасали товарища
23.07.2024 в 09:01
Компенсация при увольнении
23.07.2024 в 09:00
В Улан-Удэ родился крохотный малыш менее килограмма
22.07.2024 в 17:55
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Джидинском районе Бурятии подтопило дорогу
Но движение по ней пока не закрыто
23.07.2024 в 10:18
В Улан-Удэ легковушка влетела в рефрижераторный грузовик
ДТП обошлось без пострадавших
23.07.2024 в 10:08
Администрация района ответит перед судом за покусанных детей в Бурятии
Также пострадавшим выплатят компенсацию
23.07.2024 в 09:48
На трассе в Бурятии «Фольксваген» сбил подростка на велосипеде
Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии
23.07.2024 в 09:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru