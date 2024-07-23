Улан-удэнскую бизнесвумен обвинили в мошенничестве и хищении 14 млн рублей

58-летнюю жительницу Улан-Удэ суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы, которые отбывать она будет в исправительной колонии общего режима. Такой приговор суд вынес, обвинив ее в мошенничестве в особо крупном размере и присвоении более 14 млн рублей.

В прокуратуре республики рассказали, что 58-летняя женщина, являлась генеральным директором ООО «Аквастиль».

- Используя свое служебное положение, женщина ввела в заблуждение председателя и членов жилищно-строительного кооператива, умолчав об отсутствии у общества реальной возможности организовать и провести работы по устройству инженерных сетей и строительству индивидуальных жилых домов. В итоге со строительной организацией были заключены договоры на общую сумму 49,5 млн рублей. В период с 2014 года по 2017 год, выполнив часть работ по строительству домов и проведению коммуникаций, руководитель похитила деньги ЖСК в размере 14,1 млн рублей, - комментируют в ведомстве.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ признал ее виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Фото: Номер один