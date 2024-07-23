На трассе в Бурятии «Фольксваген» сбил подростка на велосипеде

Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось около 5 часов дня в Кабанском районе. Там 51-летняя женщина на «Тойоте Королле», ехавшая со стороны Брянска, при выезде на федеральную трассу не уступила дорогу автомобилю «Субару Аутбэк». От удара обе машины слетели в кювет. В результате аварии пострадала водитель «Тойоты».





Ночью в Заиграевском районе 38-летний водитель мопеда «Альфа», ехавший со стороны Соснового Бора в направлении Эрхирика, не справился с управлением и врезался в столб. Байкер получил двойной перелом левой ноги и оказался в больнице.





Три ДТП с пострадавшими произошли за минувшие сутки в Бурятии. Один из травмированных – 14-летний подросток – находится в тяжелом состоянии.Около 18-30 часов вечера в селе Жемчуг Тункинского района на федеральной трассе 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 14-летнего велосипедиста. В результате наезда мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии