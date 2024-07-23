Происшествия 23.07.2024 в 09:48

Администрация района ответит перед судом за покусанных детей в Бурятии

Также пострадавшим выплатят компенсацию
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Текст: Елена Кокорина
Администрация района ответит перед судом за покусанных детей в Бурятии

Проведенная прокурорская проверка по факту нападения собак на несовершеннолетних, выявила нарушения в работе администрации Гусиноозерска. Оказалось, что органами МСУ ненадлежащим образом исполнялись полномочия в сфере обращения с бездомными животными.

Проверка проводилась Гусиноозерской межрайонной прокуратурой накануне.

- Собаки напали на детей в Гусиноозерске. В ходе проверки было обнаружено, что контроль за деятельностью организации, осуществляющей отлов безнадзорных собак, не осуществлялся. В защиту несовершеннолетних, пострадавших от укусов собак, в суд были направлены три исковых заявления о взыскании компенсации морального вреда, - рассказали в ведомстве.

Иски находятся на рассмотрении Гусиноозерского городского суда. Главе администрации района внесено прокурорское представление.

Фото: loon.site

 

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