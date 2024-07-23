В Улан-Удэ легковушка влетела в рефрижераторный грузовик

В Улан-Удэ продолжается череда аварий с грузовиками. Сегодня утром произошло ДТП, в котором столкнулись легковушка и фургон рефрижератор.

О происшествии рассказали в городские аварийные инспекторы.

- ДТП произошло на улице Ключевская с участием Тойота Камри и грузовика. Последний остановился перед трамвайными путями для разворота. В этот момент водитель Тойота Камри, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с фургоном, - пишут в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

ДТП обошлось без пострадавших.

Напомним, что несколько аварий с большегрузами произошло в конце прошлой прошлой недели. Только за два дня грузовики четыре раза устроили ДТП на дорогах столицы и районов республики.

Фото: скриншот видео "Аварком Улан-Удэ Кузов Салон"