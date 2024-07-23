Происшествия 23.07.2024 в 10:18

В Джидинском районе Бурятии подтопило дорогу

Но движение по ней пока не закрыто
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Джидинском районе Бурятии подтопило дорогу
В Джидинском районе Бурятии зафиксирован выход воды на автодорогу Закаменск – Петропавловка в местности «Торейский луг», сообщает «Джида-инфо 24/7». Проезд там пока не ограничен, однако власти просят местных жителей все же воздержаться от поездок по ней. Вода там продолжает прибывать и, возможно, в ближайшее время дорогу закроют для движения транспорта.

Напомним, из-за поднятия уровня рек в Джидинском районе уже введен режим повышенной готовности.

Фото: «Джида-инфо 24/7»
Теги
подтопление

Все новости

9-летнему школьнику в Улан-Удэ вернули украденный велик
23.07.2024 в 11:35
За воровство на детской площадке парню из Бурятии светит срок
23.07.2024 в 11:14
В Улан-Удэ аноним сдал водителя, уехавшего с места ДТП
23.07.2024 в 11:09
Ситуация с подтоплением в Бурятии становится только хуже
23.07.2024 в 10:51
В Улан-Удэ ушли под воду трамвайные пути, дороги и остановки
23.07.2024 в 10:39
В Бурятии передумали эвакуировать село
23.07.2024 в 10:38
В Джидинском районе Бурятии подтопило дорогу
23.07.2024 в 10:18
В Улан-Удэ легковушка влетела в рефрижераторный грузовик
23.07.2024 в 10:08
Администрация района ответит перед судом за покусанных детей в Бурятии
23.07.2024 в 09:48
На трассе в Бурятии «Фольксваген» сбил подростка на велосипеде
23.07.2024 в 09:46
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
9-летнему школьнику в Улан-Удэ вернули украденный велик
Спортивный велосипед угнали прямо с детской площадки
23.07.2024 в 11:35
За воровство на детской площадке парню из Бурятии светит срок
С найденного телефона он перевел себе приличную сумму
23.07.2024 в 11:14
В Улан-Удэ аноним сдал водителя, уехавшего с места ДТП
Нарушителем оказалась 56-летняя женщина
23.07.2024 в 11:09
Ситуация с подтоплением в Бурятии становится только хуже
Уровень Джиды резко повысился
23.07.2024 в 10:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru