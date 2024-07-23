В Джидинском районе Бурятии подтопило дорогу

В Джидинском районе Бурятии зафиксирован выход воды на автодорогу Закаменск – Петропавловка в местности «Торейский луг», сообщает «Джида-инфо 24/7». Проезд там пока не ограничен, однако власти просят местных жителей все же воздержаться от поездок по ней. Вода там продолжает прибывать и, возможно, в ближайшее время дорогу закроют для движения транспорта.Напомним, из-за поднятия уровня рек в Джидинском районе уже введен режим повышенной готовности.Фото: «Джида-инфо 24/7»