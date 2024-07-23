Происшествия 23.07.2024 в 10:18
В Джидинском районе Бурятии подтопило дорогу
Но движение по ней пока не закрыто
Текст: Андрей Константинов
В Джидинском районе Бурятии зафиксирован выход воды на автодорогу Закаменск – Петропавловка в местности «Торейский луг», сообщает «Джида-инфо 24/7». Проезд там пока не ограничен, однако власти просят местных жителей все же воздержаться от поездок по ней. Вода там продолжает прибывать и, возможно, в ближайшее время дорогу закроют для движения транспорта.
Напомним, из-за поднятия уровня рек в Джидинском районе уже введен режим повышенной готовности.
Фото: «Джида-инфо 24/7»
Напомним, из-за поднятия уровня рек в Джидинском районе уже введен режим повышенной готовности.
Фото: «Джида-инфо 24/7»
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