Происшествия 23.07.2024 в 10:38

В Бурятии передумали эвакуировать село

Ситуация в улусе Далахай под контролем, заверили власти
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии передумали эвакуировать село
Сложная паводковая обстановка продолжает сохраняться в Тункинском районе Бурятии. Там в селе Торы вышла из берегов и объединилась с озером река Иркут, сообщает «Тунка-инфо.24/7». Впрочем, глава поселения заверил, что такое явление происходит ежегодно, и после прекращения осадков произойдет спад воды.  

«Угрозы подтопления нет. Ситуация находится под контролем», - заявил глава СП «Торы» Олег Холхоев.

Гораздо хуже пришлось жителям Далахая. Там вода размыла дорогу и мост. Из-за этого сегодня утром жителей этого улуса хотели эвакуировать в пункт временного размещения в селе Торы. Однако позже власти передумали, сославшись на снижение уровня воды.

«На данный момент нет необходимости в эвакуации жителей улуса Далахай. Проезд со стороны села Торы невозможен из-за того, что дорога смыта, проезд открыт через село Еловка. Ситуация под контролем», - заверил местных жителей глава Тункинского района Чингис Маншеев.


Сейчас работы по восстановлению размытой дороги продолжаются.

Напомним, 21 июля в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. Вчера днем движение там удалось восстановить по одной полосе. Однако по соображениям безопасности сегодня на период ночи там снова закрыли проезд.

Фото: «Тунка-инфо.24/7»
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