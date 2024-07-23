Происшествия 23.07.2024 в 10:38
В Бурятии передумали эвакуировать село
Ситуация в улусе Далахай под контролем, заверили власти
Текст: Андрей Константинов
Сложная паводковая обстановка продолжает сохраняться в Тункинском районе Бурятии. Там в селе Торы вышла из берегов и объединилась с озером река Иркут, сообщает «Тунка-инфо.24/7». Впрочем, глава поселения заверил, что такое явление происходит ежегодно, и после прекращения осадков произойдет спад воды.
«Угрозы подтопления нет. Ситуация находится под контролем», - заявил глава СП «Торы» Олег Холхоев.
Гораздо хуже пришлось жителям Далахая. Там вода размыла дорогу и мост. Из-за этого сегодня утром жителей этого улуса хотели эвакуировать в пункт временного размещения в селе Торы. Однако позже власти передумали, сославшись на снижение уровня воды.
Сейчас работы по восстановлению размытой дороги продолжаются.
Напомним, 21 июля в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. Вчера днем движение там удалось восстановить по одной полосе. Однако по соображениям безопасности сегодня на период ночи там снова закрыли проезд.
Фото: «Тунка-инфо.24/7»
«Угрозы подтопления нет. Ситуация находится под контролем», - заявил глава СП «Торы» Олег Холхоев.
Гораздо хуже пришлось жителям Далахая. Там вода размыла дорогу и мост. Из-за этого сегодня утром жителей этого улуса хотели эвакуировать в пункт временного размещения в селе Торы. Однако позже власти передумали, сославшись на снижение уровня воды.
«На данный момент нет необходимости в эвакуации жителей улуса Далахай. Проезд со стороны села Торы невозможен из-за того, что дорога смыта, проезд открыт через село Еловка. Ситуация под контролем», - заверил местных жителей глава Тункинского района Чингис Маншеев.
Сейчас работы по восстановлению размытой дороги продолжаются.
Напомним, 21 июля в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались 5 населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. Вчера днем движение там удалось восстановить по одной полосе. Однако по соображениям безопасности сегодня на период ночи там снова закрыли проезд.
Фото: «Тунка-инфо.24/7»
Тегиподтопление