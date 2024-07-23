В Бурятии передумали эвакуировать село

«На данный момент нет необходимости в эвакуации жителей улуса Далахай. Проезд со стороны села Торы невозможен из-за того, что дорога смыта, проезд открыт через село Еловка. Ситуация под контролем», - заверил местных жителей глава Тункинского района Чингис Маншеев.



