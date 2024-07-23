Происшествия 23.07.2024 в 10:39

В Улан-Удэ ушли под воду трамвайные пути, дороги и остановки

За минуты в столице выпала половина месячной нормы осадков
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ ушли под воду трамвайные пути, дороги и остановки

Ливень, прошедший в Улан-Удэ вчера, 22 июля, снова затопил весь город. Осадки создали проблем не только автомобилистам и пешеходам, но и трамваям. Последние вчера были вынуждены стоять несколько часов, так как рельсы полностью ушли под воду.

Первое сообщение от центрального диспетчера МУП «Управление трамвая» поступило в 18 часов, то есть в самый час пик. Он сообщил, что из-за ливня на Элеваторе под путепроводом залило рельсы.

Точно такая же ситуация сложилась и в районе остановки Лицей. Пока бригады службы пути вели работы на данных участках, движение трамваев с Лицея на Ключевскую и с Элеватора в центр было закрыто. По причине затопленных рельсов на пересечении улиц Сахьяновой и Ключевская, движение было закрыто в обе стороны. Возобновить его удалось лишь спустя 2,5 часа (в 20ч 17 мин ).

Такая же картина сложилась и с автобусами. Из-за огромных луж на городских дорогах, они стояли в пробках, а горожане, героически ожидавшие их  - на остановках по щиколотку в воде, так как затопило не только дороги, но и некоторые тротуары и остановки.

В связи со сложившейся ситуацией, думаем, можно с легкостью представить, с какими трудностями пришлось столкнуться горожанам добиравшимся вчера домой после работы. 

- Вчера в городе прошел сильный ливень. За считанные минуты выпала половина месячной нормы осадков. Комбинат по благоустройству с вечера устраняет последствия дождя. Сегодня в городе работают шесть вакуумных машин, четыре помпы и три грейдера. Два из них в Октябрьском районе, - рассказывают в мэрии города.

Лужи ликвидировали на всех центральных улицах Улан-Удэ – на Жердева, Балтахинова, Ключевская (возле магазин Интерьер и рынка Туяа), а также на 502 км.

- Сотрудники Комбината продолжают осматривать территорию города и оперативно устранять последствия дождя, - добавили городские чиновники.

   Фото: Елена Кокорина

 

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