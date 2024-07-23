Происшествия 23.07.2024 в 10:51
Ситуация с подтоплением в Бурятии становится только хуже
Уровень Джиды резко повысился
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в ближайшие сутки ожидается резкий подъём уровня воды в реке Джида.
«Зафиксирован подъём на гидропосте Джида-Хамней (Закаменский район) +160 см. Ведётся мониторинг береговой полосы», - сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».
Напомним, из-за подъема уровня рек сейчас сильнее всего страдают Тункинский и Закаменский районы. Там вода размывает дороги и мосты, смывает электроопоры, в результате чего жители остаются без электричества.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Зафиксирован подъём на гидропосте Джида-Хамней (Закаменский район) +160 см. Ведётся мониторинг береговой полосы», - сообщил вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».
Напомним, из-за подъема уровня рек сейчас сильнее всего страдают Тункинский и Закаменский районы. Там вода размывает дороги и мосты, смывает электроопоры, в результате чего жители остаются без электричества.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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