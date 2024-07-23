Происшествия 23.07.2024 в 11:09
В Улан-Удэ аноним сдал водителя, уехавшего с места ДТП
Нарушителем оказалась 56-летняя женщина
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД нашли водителя, скрывшегося с места наезда на 17-летнего подростка. ДТП произошло еще 15 июня на ул. Заломова. Иномарка красного цвета по касательной задела юношу на пешеходном переходе. Парень получил ушиб и позже обратился в больницу.
За помощью в розыске водителя полиция обратилась к горожанам, разместив в СМИ видеозапись с предполагаемым нарушителем. Через несколько дней в Госавтоинспекцию поступил анонимный звонок от гражданина. Он сообщил марку и госномер разыскиваемого автомобиля.
«Установлено, что за рулем автомашины «Тойота Спринтер» находилась 56-летняя женщина. Она не отрицала, что совершила касательный наезд на юношу. Однако молодой человек отказался от помощи и самостоятельно ушел домой. За оставление места ДТП суд назначил женщине штраф», - сообщили в МВД Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает: в случае ДТП с пострадавшими покидать место происшествия нельзя. Нужно сразу сообщить о случившемся в полицию.
Фото: МВД Бурятии
За помощью в розыске водителя полиция обратилась к горожанам, разместив в СМИ видеозапись с предполагаемым нарушителем. Через несколько дней в Госавтоинспекцию поступил анонимный звонок от гражданина. Он сообщил марку и госномер разыскиваемого автомобиля.
«Установлено, что за рулем автомашины «Тойота Спринтер» находилась 56-летняя женщина. Она не отрицала, что совершила касательный наезд на юношу. Однако молодой человек отказался от помощи и самостоятельно ушел домой. За оставление места ДТП суд назначил женщине штраф», - сообщили в МВД Бурятии.
Госавтоинспекция напоминает: в случае ДТП с пострадавшими покидать место происшествия нельзя. Нужно сразу сообщить о случившемся в полицию.
Фото: МВД Бурятии
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