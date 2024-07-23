За воровство на детской площадке парню из Бурятии светит срок

В Гусиноозерске задержали 18-летнего ранее судимого жителя Гусиноозерска. Парень нашел на детской площадке телефон и зайдя в приложение банка перевел себе 39 тысяч.

Владелец телефона обнаружил пропажу денег с карты, когда попытался расплатиться в магазине.

- Мужчина выяснил, что ребенок забыл его телефон на детской площадке. Также стало понятно, что кто-то похитил его, поэтому потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы, - рассказали в Росгвардии республики.

Правоохранители, запросив у банка информацию о переводах денежных средств, установили личность их получателя. Ориентировка на злоумышленника была передана наружным нарядам полиции и Росгвардии.

- Вскоре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал подозреваемого на улице и доставил в полиции для принятия правового решения. Задержанный 18-летний ранее судимый житель Гусиноозерска сознался, что нашел сотовый телефон на детской площадке, войдя в личный кабинет банковского приложения, перевел себе 39 тысяч рублей и похищенные средства тратил на личные нужды, - добавили в Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии