9-летнему школьнику в Улан-Удэ вернули украденный велик

Оперативниками уголовного розыска в Хоринском районе Бурятии задержан угонщик детского велосипеда. Воришкой оказался 20-летний местный житель, которому очень сильно приглянулся велик 9-летнего малыша.

Сообщение от отца школьника о пропаже спортивного велосипеда стоимостью 12-тысяч рублей поступило в полицию утром 11 июля.

- Мальчик оставил его на детской площадке вечером 10 июля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний местный житель. Он сознался, что проходя ночью мимо детской площадки, заметил велосипед, сел на него и уехал домой. Велик он хотел оставить себе для личного пользования, - рассказали в МВД республики.

Похищенный велосипед уже возвращен владельцу.

Фото: Елена Кокорина