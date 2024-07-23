Происшествия 23.07.2024 в 11:35
9-летнему школьнику в Улан-Удэ вернули украденный велик
Спортивный велосипед угнали прямо с детской площадки
Текст: Елена Кокорина
Оперативниками уголовного розыска в Хоринском районе Бурятии задержан угонщик детского велосипеда. Воришкой оказался 20-летний местный житель, которому очень сильно приглянулся велик 9-летнего малыша.
Сообщение от отца школьника о пропаже спортивного велосипеда стоимостью 12-тысяч рублей поступило в полицию утром 11 июля.
- Мальчик оставил его на детской площадке вечером 10 июля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний местный житель. Он сознался, что проходя ночью мимо детской площадки, заметил велосипед, сел на него и уехал домой. Велик он хотел оставить себе для личного пользования, - рассказали в МВД республики.
Похищенный велосипед уже возвращен владельцу.
Фото: Елена Кокорина