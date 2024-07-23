Происшествия 23.07.2024 в 12:06

В Бурятии коровы погибли от удара током

Это уже не первый случай гибели животных от упавших ЛЭП
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии коровы погибли от удара током

Неприятности продолжают настигать жителей Тункинского района Бурятии. На этот раз они коснулись их домашних животных.

Сегодня, 23 июля, в окрестностях Охор-Шибири убило током коров. Трагедия случилась из-за упавших опор линий электропередач. Рухнули они после обильных дождей, сообщают в открытых информационных источниках.

Следует заметить, что опоры ЛЭП в Бурятии падают довольно часто. Последний такой случай произошел в Кижингинском районе месяц назад. 20 июня в селе Куорка столбы электропередач повалил сильный ветер. В результате этого четыре пасущиеся коровы погибли от удара током.

Напомним, что ранее двум фермерам из Джидинского района Бурятии удалось добиться компенсации с энергокомпании и взыскать ущерб за четырех коров и теленка, убитых током по этой же причине. Сумма компенсации в пользу пострадавших фермеров составила 228 тысяч рублей.

Фото: телеграмм-канал 

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

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