В Бурятии коровы погибли от удара током

Неприятности продолжают настигать жителей Тункинского района Бурятии. На этот раз они коснулись их домашних животных.

Сегодня, 23 июля, в окрестностях Охор-Шибири убило током коров. Трагедия случилась из-за упавших опор линий электропередач. Рухнули они после обильных дождей, сообщают в открытых информационных источниках.

Следует заметить, что опоры ЛЭП в Бурятии падают довольно часто. Последний такой случай произошел в Кижингинском районе месяц назад. 20 июня в селе Куорка столбы электропередач повалил сильный ветер. В результате этого четыре пасущиеся коровы погибли от удара током.

Напомним, что ранее двум фермерам из Джидинского района Бурятии удалось добиться компенсации с энергокомпании и взыскать ущерб за четырех коров и теленка, убитых током по этой же причине. Сумма компенсации в пользу пострадавших фермеров составила 228 тысяч рублей.

Фото: телеграмм-канал