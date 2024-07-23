В Бурятии пенсионерка чуть не погибла из-за ритуала

В Иволгинском районе Бурятии чуть не погибла пенсионерка. Оставленная ею горящая лампада подожгла ее дом, в котором стояли два газовых баллона.

Пожар случился в селе Поселье.

- 64-летняя женщина зажгла лампаду в комнате и ушла на кухню. Вернувшись, она обнаружила, что огонь вовсю бушевал. Из горящего дома огнеборцы МЧС вынесли два газовых баллона. Пожар на 45 квадратных метрах тушили 9 специалистов и 3 единицы техники. Пострадавшая была госпитализирована, - рассказали в МЧС республики.

В ведомстве напомнили, что нельзя оставлять без присмотра зажженные свечи и лампады и ставить их вблизи горючих материалов и открытых окон. Дома в МЧС рекомендуют установить пожарный извещатель и приобрети огнетушитель.

Фото: МЧС РБ