Мошенники запугали улан-удэнку пособничеством терроризму

58-летняя жительница Улан-Удэ перевела на «безопасные счета» мошенников более 10 миллионов рублей. Аферисты напугали ее тем, что иначе она будет привлечена за финансовую поддержку террористов.

Днем 22 июля в полицию Октябрьского района обратилась жительница Улан-Удэ и сообщила, что перевела мошенникам более 10 миллионов рублей.

- Она рассказала, что 5 июля с ней связался представитель сотового оператора, чтобы продлить срок обслуживания сим-карты и просил назвать данные паспорта и СНИЛС. Женщина отказала, так как при себе у нее не было документов, но мошенник предложил назвать данные водительского удостоверения, а затем и пришедший код от личного аккаунта на портале Госуслуг. Женщина выполнила все требования, - рассказали в МВД республики.

Через несколько минут ей перезвонили с портала Госуслуг, сказав, что мошенники завладели её персональными данными и оформляют кредиты. Чуть погодя с ней связался уже сотрудник Центробанка.

- Он убедил женщину, что мошенники завладели доступом к ее банковским счетам и скоро похитят сбережения и оформят кредиты, чтобы перевести их на финансирование деятельности иностранных террористов. Владелица счетов же будет привлечена к уголовной ответственности за поддержку запрещенных организаций, так как средства будут переведены от ее имени. Они предложили ей выход из трудного положения – перевод средств на «безопасные счета» и «исчерпание» кредитного потенциала, - комментируют в полиции.

В период с 5 по 18 июля улан-удэнка оформила кредиты в нескольких банках и перевела на «безопасные счета» мошенников более 10 миллионов рублей. Половину этой суммы составили личные сбережения ее семьи и близких родственников.

Что стала жертвой мошенников женщина поняла лишь тогда, когда мошенники убедили ее удалить всю переписку в мессенджере, банковские приложения и перестали отвечать на звонки. В полиции отметили, что женщина работает в госучреждении и не раз была участницей профилактических бесед и занятий.

Фото: Номер один