В Бурятии удалось потушить пять лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии возникло три лесных пожара в Муйском, Ангоянском лесничествах и Джергинском заповеднике. Пять лесных пожаров в Еравнинском, Байкальском, Ангоянском, Курумканском и Верхне-Талецком лесничествах ликвидированы. Ещё одно возгорание в Ангоянском лесничестве локализовано.

- Также проводились работы по тушению 25 лесных пожаров в 12-ти лесничествах и Баргузинском заповеднике. С огнём сражались более 200 специалистов Авиалесоохраны, 117 сотрудников лесной охраны, один МЧСник и 32 привлечённых. Также было задействовано 58 единиц лесопожарной техники, - рассказали в Авиалесохране Бурятии.

Сегодня, 23 июля, продолжается тушение 21 лесного пожара в Куйтунском, Витимском, Муйском, Ангоянском, Уоянском, Хоринском, Верхне-Баргузинском, Курумканском лесничествах, Джергинском и Баргузинском заповедниках, а также двух локализованных очагов в Ангоянском и Читинском военном лесничествах.

Фото: Авиалесохрана Бурятии