В Бурятии полностью закрыли две районные дороги

В Бурятии на двух участках региональной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граничащих с Монголией полностью ограничено движение для транспорта. Причина в подъёме уровня воды на реке Джида.

- Из-за высокого уровня воды в реке Джида подтоплены участки региональной дороги. В Джидинском районе выход воды произошел на 159-161 км. В Закаменском – на 293 км. В настоящее время проезд полностью ограничен. Подрядной организацией установлены временные дорожные знаки. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, - сообщают в региональном министерстве транспорта.

Водителей просят учитывать данный факт при планировании поездки или вовсе воздержаться от поездок в данном направлении.

Напомним, что из-за подъема уровня рек сейчас сильнее всего страдают Тункинский и Закаменский районы. Там вода размывает дороги и мосты, смывает электроопоры, в результате чего жители остаются без электричества.

Телефон круглосуточной диспетчерской службы Бурятрегионавтодора 8 (3012) 55 -20-55.

Телефон спасения 112.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии