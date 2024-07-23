Происшествия 23.07.2024 в 13:52
В Улан-Удэ утонула 11-летняя девочка
Вместе с подругами она купалась в протоке
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту гибели 11-летней девочки в Улан-Удэ. Как рассказали в надзорном ведомстве, трагедия случилась еще днем 21 июля. Три девочки без присмотра взрослых купались в протоке Степная в районе ДНТ «Весна». Одну из них подхватило течение, и выплыть она не смогла.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условий жизни и воспитания ребенка, деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, исполнению органами местного самоуправления законодательства о безопасности пребывания граждан на водных объектах», - сообщили в прокуратуре.
Напомним, 20 июля на водоемах Бурятии утонули сразу 5 мужчин, а 21 июля на озере Щучье погибла женщина. Таким образом, общее число погибших на воде людей за минувшие выходные составило 7 человек.
Фото: МЧС Бурятии
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условий жизни и воспитания ребенка, деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, исполнению органами местного самоуправления законодательства о безопасности пребывания граждан на водных объектах», - сообщили в прокуратуре.
Напомним, 20 июля на водоемах Бурятии утонули сразу 5 мужчин, а 21 июля на озере Щучье погибла женщина. Таким образом, общее число погибших на воде людей за минувшие выходные составило 7 человек.
Фото: МЧС Бурятии
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