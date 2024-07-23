Жителя Улан-Удэ оштрафовали за возбуждение ненависти

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанина, которого привлекали по ст. 20.3.1 КоАП РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для составления протокола стал комментарий, который мужчина оставил в социальной сети «Вконтакте».Согласно акту эксперта из ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы», комментарий содержал «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения достоинства человека либо группы лиц по признаку происхождения, поведения».Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе рассмотрения дела мужчина признал вину и раскаялся. По итогам заседания его признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.Постановление суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»