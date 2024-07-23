Происшествия 23.07.2024 в 14:19

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за возбуждение ненависти

Мужчина оставил комментарий в соцсети, который признали экстремистским
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за возбуждение ненависти
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении горожанина, которого привлекали по ст. 20.3.1 КоАП РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом для составления протокола стал комментарий, который мужчина оставил в социальной сети «Вконтакте».

Согласно акту эксперта из ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы», комментарий содержал «совокупность психологических и лингвистических признаков унижения достоинства человека либо группы лиц по признаку происхождения, поведения».

Как сообщили в пресс-службе суда, в ходе рассмотрения дела мужчина признал вину и раскаялся. По итогам заседания его признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
экстремизм

Все новости

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за возбуждение ненависти
23.07.2024 в 14:19
В Улан-Удэ утонула 11-летняя девочка
23.07.2024 в 13:52
В Бурятии полностью закрыли две районные дороги
23.07.2024 в 13:35
В Бурятии удалось потушить пять лесных пожаров
23.07.2024 в 13:15
Мошенники запугали улан-удэнку пособничеством терроризму
23.07.2024 в 12:56
В Бурятии пенсионерка чуть не погибла из-за ритуала
23.07.2024 в 12:32
В Бурятии коровы погибли от удара током
23.07.2024 в 12:06
9-летнему школьнику в Улан-Удэ вернули украденный велик
23.07.2024 в 11:35
За воровство на детской площадке парню из Бурятии светит срок
23.07.2024 в 11:14
В Улан-Удэ аноним сдал водителя, уехавшего с места ДТП
23.07.2024 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Улан-Удэ утонула 11-летняя девочка
Вместе с подругами она купалась в протоке
23.07.2024 в 13:52
В Бурятии полностью закрыли две районные дороги
Причина в сильном подтоплении проезда
23.07.2024 в 13:35
В Бурятии удалось потушить пять лесных пожаров
Но два десятка пожаров пока одолеть не удалось
23.07.2024 в 13:15
Мошенники запугали улан-удэнку пособничеством терроризму
Напуганная женщина отдала им более 10 миллионов
23.07.2024 в 12:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru