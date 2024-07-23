Происшествия 23.07.2024 в 15:08

Жители Бурятии пытаются вырваться из затопленных районов

Ситуация в Джидинском и Закаменском районе ухудшается
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии пытаются вырваться из затопленных районов
Жителей Джидинского и Закаменского районов Бурятии призывают не рисковать и воздержитесь от поездок по затопленной дороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Несмотря на закрытие проезда некоторые автомобилисты пытаются найти пути объезда, сообщает вайбер-чат «Джида-инфо 24/7». Как видно на обнародованном в чате видео, такие попытки заканчиваются неудачей.



«Объездная дорога через местность «Хурай» отсутствует. Земляки, не рискуйте», - предупреждают в чате.

Напомним, из-за подъема уровня воды в реках подтоплены уже два участка этой региональной дороги. Так в местности «Торейский луг» вода вышла на автодорогу слоем в 50 см на общей протяженности 250 метров. Сейчас там организованы временные посты для контроля ситуации и предупреждения проезда автотранспорта.


Тем временем в Закаменском районе продолжают оставаться отрезанными от райцентра три села: Санага, Утата и Далахай. Власти сообщили, что там имеется запас продуктов и товаров первой необходимости, которого хватит на 4 дня.

В Джидинском районе отрезаны от райцентра села Тохой и Укыр-Челон. Там есть запас продуктов на 7 дней.


Между тем ситуация с подтоплением этих районов, вероятно, будет только ухудшаться. Как уже сообщалось, сегодня гидропост в Закаменском районе зафиксировал резкий рост уровня воды в реке Джида.

Фото и видео: «Закамна-инфо 24/7», «Джида -инфо 24/7»
Теги
подтопление

Все новости

В Бурятии следователи занялись ситуацией в улусе
23.07.2024 в 16:20
В Улан-Удэ задержали двух мотоциклистов без прав
23.07.2024 в 16:17
Глава Бурятии снова возглавил транспортную комиссию Госсовета
23.07.2024 в 15:47
17-летний улан-удэнец угнал машину мамы подруги
23.07.2024 в 15:11
Жители Бурятии пытаются вырваться из затопленных районов
23.07.2024 в 15:08
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за возбуждение ненависти
23.07.2024 в 14:19
В Улан-Удэ утонула 11-летняя девочка
23.07.2024 в 13:52
В Бурятии полностью закрыли две районные дороги
23.07.2024 в 13:35
В Бурятии удалось потушить пять лесных пожаров
23.07.2024 в 13:15
Мошенники запугали улан-удэнку пособничеством терроризму
23.07.2024 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
В Бурятии следователи занялись ситуацией в улусе
Не исключено, что разлившаяся вода «намоет» еще одно уголовное дело
23.07.2024 в 16:20
В Улан-Удэ задержали двух мотоциклистов без прав
Отвечать за них будут их родители
23.07.2024 в 16:17
17-летний улан-удэнец угнал машину мамы подруги
Его покатушки закончились больницей и уголовкой
23.07.2024 в 15:11
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за возбуждение ненависти
Мужчина оставил комментарий в соцсети, который признали экстремистским
23.07.2024 в 14:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru