Происшествия 23.07.2024 в 15:08
Жители Бурятии пытаются вырваться из затопленных районов
Ситуация в Джидинском и Закаменском районе ухудшается
Текст: Андрей Константинов
Жителей Джидинского и Закаменского районов Бурятии призывают не рисковать и воздержитесь от поездок по затопленной дороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Несмотря на закрытие проезда некоторые автомобилисты пытаются найти пути объезда, сообщает вайбер-чат «Джида-инфо 24/7». Как видно на обнародованном в чате видео, такие попытки заканчиваются неудачей.
«Объездная дорога через местность «Хурай» отсутствует. Земляки, не рискуйте», - предупреждают в чате.
Напомним, из-за подъема уровня воды в реках подтоплены уже два участка этой региональной дороги. Так в местности «Торейский луг» вода вышла на автодорогу слоем в 50 см на общей протяженности 250 метров. Сейчас там организованы временные посты для контроля ситуации и предупреждения проезда автотранспорта.
Тем временем в Закаменском районе продолжают оставаться отрезанными от райцентра три села: Санага, Утата и Далахай. Власти сообщили, что там имеется запас продуктов и товаров первой необходимости, которого хватит на 4 дня.
В Джидинском районе отрезаны от райцентра села Тохой и Укыр-Челон. Там есть запас продуктов на 7 дней.
Между тем ситуация с подтоплением этих районов, вероятно, будет только ухудшаться. Как уже сообщалось, сегодня гидропост в Закаменском районе зафиксировал резкий рост уровня воды в реке Джида.
Фото и видео: «Закамна-инфо 24/7», «Джида -инфо 24/7»
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