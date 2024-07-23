Жители Бурятии пытаются вырваться из затопленных районов

Жителей Джидинского и Закаменского районов Бурятии призывают не рисковать и воздержитесь от поездок по затопленной дороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Несмотря на закрытие проезда некоторые автомобилисты пытаются найти пути объезда, сообщает вайбер-чат «Джида-инфо 24/7». Как видно на обнародованном в чате видео, такие попытки заканчиваются неудачей.









Напомним, из-за подъема уровня воды в реках подтоплены уже два участка этой региональной дороги. Так в местности «Торейский луг» вода вышла на автодорогу слоем в 50 см на общей протяженности 250 метров. Сейчас там организованы временные посты для контроля ситуации и предупреждения проезда автотранспорта.





Тем временем в Закаменском районе продолжают оставаться отрезанными от райцентра три села: Санага, Утата и Далахай. Власти сообщили, что там имеется запас продуктов и товаров первой необходимости, которого хватит на 4 дня.





В Джидинском районе отрезаны от райцентра села Тохой и Укыр-Челон. Там есть запас продуктов на 7 дней.



