Происшествия 23.07.2024 в 15:11

17-летний улан-удэнец угнал машину мамы подруги

Его покатушки закончились больницей и уголовкой
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Текст: Елена Кокорина
17-летний улан-удэнец угнал машину мамы подруги

Жительница Улан-Удэ заявила в полицию на жениха своей дочери. Дав ему машину съездить до магазина, она больше не смогла до него дозвониться и решила, что парень угнал авто.

В МВД Бурятии рассказали, что заявление об угоне автомобиля «Toyota Vitz» в дежурную часть полиции поступило утром 20 июля.

- Женщина рассказала, что дала ключи от автомобиля знакомому своей дочери с просьбой съездить в магазин за продуктами, но молодой человек не вернулся и перестал отвечать на звонки. Ущерб она оценила в 500 тысяч рублей, - комментируют в полиции.

Нашли потерю в больнице, куда он поступил после ДТП с травмами.

- Молодой человек пояснил, что съездил в магазин по просьбе мамы своей подруги, но потом решил покататься. В нескольких километрах от села Турунтаево он не справился с рулевым управлением и опрокинулся, - добавили в МВД.

В полиции отмечают, что подозреваемому всего 17 лет, но он уже имеет судимость за кражу. На него возбуждено уголовное дело.

Фото:  Номер один

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