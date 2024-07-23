Происшествия 23.07.2024 в 17:08
«Сказала, что у неё плохо с сердцем»
В Новосибирске таинственно пропала мать-одиночка, собиравшаяся вызывать скорую
Текст: КП-Новосибирск
В редакцию КП-Новосибирск за помощью обратились друзья 33-летней Татьяны Шнайдер. Мать-одиночка последний раз выходила на связь 17 июля: сказала, что у нее боли в грудной клетке, будет вызывать скорую. С тех пор она пропала.
- Таня нигде не работает, в одиночку воспитывает четырехлетнего сына. С бывшим мужем они расстались, виделись крайне редко. Живет вместе со своей мамой на улице Мира, но та сейчас находится на вахте на Севере, - рассказала Анастасия, подруга пропавшей женщины.
О том, что происходило 17 июля, Анастасия вспоминает так:
- Мы с ней списались вечером: Таня сказала, что у нее плохо с сердцем, собирается звонить в скорую. Сына перед этим отвела к бывшему свекру – дедушке ребенка. Потом её не было в сети около двух часов. Когда она снова была онлайн, написала, что ее будут обследовать. В 18:44 по московскому времени она перестала отвечать.
И вот уже шесть дней никто не может дозвониться до Татьяны, никто не знает, где она находится.
Когда друзья стали пытаться по минутам восстановить, что происходило 17 июля с Татьяной, выяснилась странная вещь:
- Мы обратились в диспетчерскую службу, нам сказали, что никакого вызова в скорую от Татьяны не поступало. Так что же тогда происходило? И с кем я общалась в сети? – говорит Анастасия.
На вопрос, были ли причины у Татьяны оборвать связь со всеми, друзья отвечают так:
- Таня с матерью делали ремонт, брали в долг деньги у знакомых. Это – всё. Никаких серьезных проблем не было, - объясняет Анастасия. – Да и сына своего она точно бы не оставила нигде. Впервые вообще такое происходит, поведение не свойственно Тане.
Друзья девушки собираются подавать заявление в полицию.
- Таня нигде не работает, в одиночку воспитывает четырехлетнего сына. С бывшим мужем они расстались, виделись крайне редко. Живет вместе со своей мамой на улице Мира, но та сейчас находится на вахте на Севере, - рассказала Анастасия, подруга пропавшей женщины.
О том, что происходило 17 июля, Анастасия вспоминает так:
- Мы с ней списались вечером: Таня сказала, что у нее плохо с сердцем, собирается звонить в скорую. Сына перед этим отвела к бывшему свекру – дедушке ребенка. Потом её не было в сети около двух часов. Когда она снова была онлайн, написала, что ее будут обследовать. В 18:44 по московскому времени она перестала отвечать.
И вот уже шесть дней никто не может дозвониться до Татьяны, никто не знает, где она находится.
Когда друзья стали пытаться по минутам восстановить, что происходило 17 июля с Татьяной, выяснилась странная вещь:
- Мы обратились в диспетчерскую службу, нам сказали, что никакого вызова в скорую от Татьяны не поступало. Так что же тогда происходило? И с кем я общалась в сети? – говорит Анастасия.
На вопрос, были ли причины у Татьяны оборвать связь со всеми, друзья отвечают так:
- Таня с матерью делали ремонт, брали в долг деньги у знакомых. Это – всё. Никаких серьезных проблем не было, - объясняет Анастасия. – Да и сына своего она точно бы не оставила нигде. Впервые вообще такое происходит, поведение не свойственно Тане.
Друзья девушки собираются подавать заявление в полицию.