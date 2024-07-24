Происшествия 24.07.2024 в 09:15
В Улан-Удэ пока не нашли тело утонувшей девочки
По факту ее гибели проводится доследственная проверка
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку по факту гибели 10-летней девочки на протоке в Улан-Удэ.
Как рассказали в следственном ведомстве, 21 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на Степной протоке в Улан-Удэ, предположительно, утонула 10-летняя девочка. Её тело до настоящего времени не обнаружено. По предварительным данным, две девочки купались в реке, одна из них скрылась под водой и на поверхности не появилась. Находившиеся на берегу дети сообщили о произошедшем взрослым.
«В настоящее время на месте происшествия работает следователь, во взаимодействии с иными службами проводятся поисковые мероприятия. В рамках проверки следователем будет запрошен характеризующий материал на семьи малолетних, установлены причины их бесконтрольного нахождения на реке, иные обстоятельства произошедшего», - сообщили в Следственном комитете.
Напомним, всего за минувшие выходные в Бурятии утонили 7 человек: 5 мужчин, одна женщина и ребенок.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в следственном ведомстве, 21 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на Степной протоке в Улан-Удэ, предположительно, утонула 10-летняя девочка. Её тело до настоящего времени не обнаружено. По предварительным данным, две девочки купались в реке, одна из них скрылась под водой и на поверхности не появилась. Находившиеся на берегу дети сообщили о произошедшем взрослым.
«В настоящее время на месте происшествия работает следователь, во взаимодействии с иными службами проводятся поисковые мероприятия. В рамках проверки следователем будет запрошен характеризующий материал на семьи малолетних, установлены причины их бесконтрольного нахождения на реке, иные обстоятельства произошедшего», - сообщили в Следственном комитете.
Напомним, всего за минувшие выходные в Бурятии утонили 7 человек: 5 мужчин, одна женщина и ребенок.
Фото: «Номер один»
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