Происшествия 24.07.2024 в 09:26
В Бурятии подросток получил ожоги, пытаясь потушить пожар
Огонь вспыхнул в гараже из-за замыкания электропроводки
Текст: Андрей Константинов
Вчера в селе Ранжурово произошел пожар в гараже не территории одного из частных домовладений. Как сообщили в МЧС Бурятии, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась стена бокса. Находившийся рядом 14-летний подросток попытался сбить пламя, но получил ожоги. Его госпитализировали в больницу.
Фото: МЧС Бурятии
Фото: МЧС Бурятии
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