В Бурятии подросток получил ожоги, пытаясь потушить пожар

Вчера в селе Ранжурово произошел пожар в гараже не территории одного из частных домовладений. Как сообщили в МЧС Бурятии, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась стена бокса. Находившийся рядом 14-летний подросток попытался сбить пламя, но получил ожоги. Его госпитализировали в больницу.Фото: МЧС Бурятии