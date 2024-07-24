В Бурятии одинокий мужчина неделю пролежал в доме без сознания

Вечером 23 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в Гусиноозерске в запертом изнутри доме находится 63-летний мужчина. Со слов родственников, он неделю не отвечал на звонки и не открывал дверь.«На место происшествия выехали спасатели БРПСС. В присутствии полицейских они срезали на окнах решетку и проникли в дом. Внутри был обнаружен хозяин жилища, который находился в бессознательном состоянии. Его передали бригаде врачей», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС