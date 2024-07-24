Происшествия 24.07.2024 в 09:36

В Бурятии одинокий мужчина неделю пролежал в доме без сознания

Когда спасатели проникли в жилище мужчины, он был еще жив
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии одинокий мужчина неделю пролежал в доме без сознания
Вечером 23 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в Гусиноозерске в запертом изнутри доме находится 63-летний мужчина. Со слов родственников, он неделю не отвечал на звонки и не открывал дверь.

«На место происшествия выехали спасатели БРПСС. В присутствии полицейских они срезали на окнах решетку и проникли в дом. Внутри был обнаружен хозяин жилища, который находился в бессознательном состоянии. Его передали бригаде врачей», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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с 24 по 30 июля

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