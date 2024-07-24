Наркомана в Улан-Удэ задержали прямо у закладок

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать наркомана при извлечении дозы из закладки в гаражах. Сдали его местные жители, которые сообщили о подозрительном человеке в полицию.

Сообщение о том, что в 100-ых кварталах двое подозрительных мужчин что-то ищут возле гаражей, росгвардейцы получили во время патрулирования.

- Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили возле гаражного кооператива мужчин. В ходе наружного осмотра в сумке одного из них были найдены полиэтиленовые пакетики с кристаллическим веществом белого цвета. Спрятаны они были в носках вместе со шприцами, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанного 45-летнего местного жителя доставили в полицию. Он пояснил, что приобрёл синтетический наркотик через тайник-закладку для личного употребления. Экспертиза показала, что изъятое является производным наркотического средства метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.

Фото: Росгвардия Бурятии