В Бурятии дорожный знак оторвал руку мотоциклисту

Жуткое ДТП случилось вечером 23 июля в Селенгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 31-летний мужчина на мотоцикле «Рэйсер», не имеющий прав, ехал со стороны Тохоя в направлении озера Щучье. Перед железнодорожным переездом он не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дорожный знак. В результате аварии у байкера оторвало левую руку. В состоянии комы его госпитализировали в реанимацию Гусиноозерской ЦРБ.Еще одно дорожное происшествие с мотоциклистом случилось в Северо-Байкальском районе. Там 21-летний водитель мотоцикла «Х Мото», не имеющий прав, ехал со стороны села Байкальское в направлении Северобайкальска. Из-за неожиданно выбежавшей на проезжую часть лошади он вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии байкер получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии