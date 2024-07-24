В Бурятии полностью восстановили проезд на месте обрушившегося моста

Сегодня, 24 июля, движение по мосту через реку Большой Зангисан было открыто по двум полосам. В данный момент введено ограничение движения для большегрузных и тяжеловесных автомобилей. Пока доступ на мост есть только у легкового транспорта общей массой до 15 тонн.

- Подрядная организация продолжает работы по восстановлению моста и повышению безопасности на участке. Специалисты транспортируют скальный грунт на временную площадку для складирования материалов. Со снижением уровня воды в реке дорожники приступят к работам по отсыпке скальным грунтом подмостового пространства, - пишут в группе «Тунка. Бурятия».

Ранее сообщалось, что в Тункинском районе на федеральной трассе «Култук-Монды» из-за сильных дождей обрушился участок моста через реку Зангисан. В результате отрезанными от «большой земли» оказались пять населенных пунктов Тункинского и весь Окинский район. По факту обрушения моста Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Все это время на месте происшествия велись активные восстановительные работы.

Фото: «Тунка-инфо.24/7»