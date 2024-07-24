Происшествия 24.07.2024 в 10:12

В Бурятии девятиклассник неудачно начал воровскую карьеру

Уже на второй краже школьник попал в руки полиции
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии девятиклассник неудачно начал воровскую карьеру
20 июля в полицию Онохоя обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные похитили её имущество из ограды строящегося дома.

Как рассказали в МВД Бурятии, кражу заметил сосед женщины, который ночью вышел на крыльцо, услышав лай собаки. В темноте он заметил двух подростков, которые грузили на велосипед стальную арматуру. Злоумышленники, испугавшись свидетеля, бросили велосипед и скрылись, но мужчина узнал одного из мальчишек. Он сразу связался с хозяйкой участка.

Прибывшие на место происшествия полицейские позвонили матери предполагаемого злоумышленника. Та приехала к дому, узнала велосипед своего ребенка и, связавшись с сыном, потребовала, чтобы он незамедлительно явился. Подросток выполнил требование матери, сдался полиции и рассказал, как было дело.

Как выяснилось, накануне ночью юноша с другом уже пробирались на территорию этого дома. Похитив медный кабель, они обожгли его в лесу и сдали на металлобазу за 4600 рублей. Вырученные деньги дети потратили на личные нужды. Следующей ночью мальчики решили вновь залезть на стройку и похитить имущество для дальнейшей сдачи, но их заметил сосед.

«Один из молодых людей окончил первый курс колледжа, второй – девятиклассник. Им 15 и 16 лет. Ранее юноши не попадали в поле зрения правоохранительных органов. По фактам краж возбуждены уголовные дела, проводится расследование», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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