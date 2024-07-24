В Улан-Удэ главбух три года обворовывала компанию, в которой работала

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего главного бухгалтера сети магазинов цифровой и бытовой техники. Женщину обвиняют в краже в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре, с 2020 по 2023 годы главбух прямо на рабочем месте создавала фиктивные электронные документы о реализации товаров, которые она в последующем планировала обратить в свою пользу. Затем она вносила изменения в отчеты розничных продаж, оплаченных реальными покупателями, на сумму, соответствующую стоимости похищаемого имущества. Своими действиями она причинила ущерб компании на общую сумму 889 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»