Происшествия 24.07.2024 в 10:22

Школьная учительница из Бурятии стала жертвой мошенника-ФСБшника

Она перевела аферисту более 1,5 млн рублей
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Текст: Елена Кокорина
Школьная учительница из Бурятии стала жертвой мошенника-ФСБшника

В очередной раз мошенникам удалось развести на деньги жителя Бурятии. На этот раз их жертвой оказалась 64-летняя школьная учительница.

Она обратилась в полицию накануне, рассказав, что 15 июля ей поступило сообщение директора школы. Руководитель сказал, что в ходе проверки бухгалтерской отчетности в данных ее документов обнаружен ряд грубых нарушений и с ней свяжутся представители ФСБ.

- Немного погодя с ней связался мужчина, который представился сотрудником «финансовой службы ФСБ» и сообщил, что будет её куратором по факту проводимой проверки. Лже-правоохранитель предупредил женщину, что их общение носит конфиденциальный характер и сообщил о необходимости написать обязательство о неразглашении. Если же она не будет сотрудничать с ними, то станет соучастницей финансового преступления, в котором замешаны ее коллеги, - рассказали в МВД республики.

По указке мошенников женщина приобрела новый мобильный телефон и на протяжении пяти дней переводила свои личные сбережения и средства с кредитных карт на указанные мошенниками счета. В общей сложности злоумышленники похитили у потерпевшей более 1,5 миллионов рублей, а затем перестали выходить на связь.

В полиции призывают граждан быть бдительными, а при поступлении сомнительных звонков немедленно прерывать разговор.

- Не проводите никаких финансовых операций с вашими денежными средствами под диктовку неизвестного. Если вам звонит или пишет ваш руководитель, перепроверьте информацию лично, свяжитесь с коллегами, - добавили в МВД республики.

Фото:  loon.site

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