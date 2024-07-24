Север Бурятии затянуло дымом

Задымленность в северных районах Бурятии связана с лесными пожарами, которые действуют на территории Забайкальского края и республики Саха (Якутия). Местным жителям советуют пользоваться защитными масками.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» в Якутии действует 75 лесных пожаров на площади более 703 тысяч гектаров. В Забайкальском крае 28 возгораний на площади более 72 тысяч га.

- В Бурятии лесопожарная обстановка находится под контролем. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Ведутся работы по ликвидации 20-ти лесных пожаров на землях лесного фонда, общая площадь пройденная огнем составляет более 3,5 тысяч гектаров, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники просят жителей и гостей республики сохранять спокойствие, воздержаться от длительного пребывания на улице и пользоваться защитными масками, респираторами и марлевыми повязками.

Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

Фото: РАЛХ