В Бурятии задержали мастера-оружейника

В Бурятии оперативники уголовного розыска задержали 47-летнего жителя села Романовка, в зимовье у которого был обнаружен и изъят самозарядный карабин Симонова.Мужчина пояснил следователю, что он самостоятельно переделал охолощенный карабин в огнестрельный, чтобы отстреливаться от диких животных в лесу.«В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ – «Незаконное изготовление оружия». Мужчина имеет погашенную судимость, подрабатывает случайными заработками», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии