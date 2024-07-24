Происшествия 24.07.2024 в 13:25
В Бурятии задержали мастера-оружейника
Мужчина превратил охолощенный карабин в боевой
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии оперативники уголовного розыска задержали 47-летнего жителя села Романовка, в зимовье у которого был обнаружен и изъят самозарядный карабин Симонова.
Мужчина пояснил следователю, что он самостоятельно переделал охолощенный карабин в огнестрельный, чтобы отстреливаться от диких животных в лесу.
«В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ – «Незаконное изготовление оружия». Мужчина имеет погашенную судимость, подрабатывает случайными заработками», - сообщили в МВД Бурятии.
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Фото: МВД Бурятии
Мужчина пояснил следователю, что он самостоятельно переделал охолощенный карабин в огнестрельный, чтобы отстреливаться от диких животных в лесу.
«В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ – «Незаконное изготовление оружия». Мужчина имеет погашенную судимость, подрабатывает случайными заработками», - сообщили в МВД Бурятии.
.
Фото: МВД Бурятии
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