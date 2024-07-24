Ребенок получил черепно-мозговую травму в детском саду Бурятии

Мать малолетнего ребенка в Селенгинском районе Бурятии подала в суд на местный детский сад за недогляд за ее сыном. В результате ненадлежащего присмотра за малышом, он упал с подоконника и «заработал» себе черепно-мозговую травму и еще «букет» сопутствующих.

Как рассказали в Гусиноозерском суде, женщина затребовала с детского сада компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

- В ноябре 2023 года при спуске с подоконника в помещении умывальной комнаты детского сада, малолетний мальчик не удержался и упал на пол, ударившись лбом о крышку унитаза. В результате падения ребенок получил травму головы в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, цефалического синдрома и рвано-ушибленной раны лобной области. Истец пояснила, что в результате получения травмы ее сыном по причине ненадлежащего присмотра, моральные страдания понесли как ее ребенок, так и она сама, - комментируют в суде.

Руководствуясь требованиями справедливости и необходимости соблюдения баланса интересов сторон, суд взыскал с детского садика компенсацию морального вреда в пользу малолетнего мальчика в сумме 40 тысяч рублей, а в пользу матери – 10 тысяч рублей.

Фото: loon.site