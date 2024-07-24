В Улан-Удэ восстановили сбитую иномаркой опору

В Улан-Удэ сотрудники «Горсвет» оперативно восстановили опору, которую сегодня утром сбила иномарка на улице Сахьяновой. Для этого работникам предприятия пришлось задействовать специализированную технику – буроям, автовышку и КамАЗ-опоровоз.





«Летом строятся новые сети наружного освещения, также сотрудники отрабатывают поступающие заявки. Когда приходят сигналы по сбитым опорам или светофорным стойкам, работники стараются оперативно устранить неполадки, чтобы обезопасить дорожное движение. Специалистам остаётся меньше времени на основную работу», - отметили в пресс-службе «Горсвета».Фото: «Горсвет»