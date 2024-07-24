Происшествия 24.07.2024 в 13:52

Дворник в Бурятии ограбила своих соседей

Женщина не одолела соблазна халявных денег
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Текст: Елена Кокорина
Дворник в Бурятии ограбила своих соседей

42-летняя жительница Бурятии, работающая дворником, украла деньги из пакета, который не на долго оставили в подъезде ее соседи. В качестве оправдания своего проступка, она привела алкогольное опьянение, и, видимо, временное помутнение рассудка, связанное с ним.

В МВД республики рассказали, что в полицию г. Северобайкальска обратилась 34-летняя горожанка. Она сообщила, что из оставленного без присмотра пакета, в котором находился кошелек и продукты, пропали деньги.

- Женщина пояснила следователю, что оставила 8-летнего сына около подъезда, а сама поднялась в квартиру. Пакет с продуктами и имуществом стоял на лавочке. Ребенок решил подняться вслед за матерью и спрятал пакет за дверью в подъезде. Спустя некоторое время женщина забрала пакет и вместе с семьей отправилась на пляж, но по дороге обнаружила, что из кошелька пропали наличные, - комментируют в полиции.

В результате проведения оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ею оказалась 42-летняя дворник, работающая и проживающая в этом же доме. Задержанная пояснила, что в тот день она была пьяна, поэтому проходя мимо, решила украсть деньги из кошелька.

В полиции на «нечистого на руку» дворника завели уголовное дело.

Фото:  Номер один

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