Происшествия 25.07.2024 в 09:07
Новая трагедия на воде случилась в Улан-Удэ
В районе Селенгинского моста утонул 35-летний мужчина
Текст: Андрей Константинов
Очередное трагическое происшествие на воде случилось вечером 24 июля в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, в районе автомобильного моста через Селенгу утонул 35-летний мужчина.
«В данном месте купание запрещено, установлены запрещающие знаки», - отметили в МЧС.
Напомним, по данным мэрии, на водоемах Улан-Удэ с начала лета утонули уже 10 человек (не считая последнего случая). Чтобы отвадить горожан купаться в опасных местах, городские власти стали устанавливать на берегах водоемов «устрашающие» знаки.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В данном месте купание запрещено, установлены запрещающие знаки», - отметили в МЧС.
Напомним, по данным мэрии, на водоемах Улан-Удэ с начала лета утонули уже 10 человек (не считая последнего случая). Чтобы отвадить горожан купаться в опасных местах, городские власти стали устанавливать на берегах водоемов «устрашающие» знаки.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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