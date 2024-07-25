Происшествия 25.07.2024 в 09:07

Новая трагедия на воде случилась в Улан-Удэ

В районе Селенгинского моста утонул 35-летний мужчина
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Новая трагедия на воде случилась в Улан-Удэ
Очередное трагическое происшествие на воде случилось вечером 24 июля в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, в районе автомобильного моста через Селенгу утонул 35-летний мужчина.

«В данном месте купание запрещено, установлены запрещающие знаки», - отметили в МЧС.

Напомним, по данным мэрии, на водоемах Улан-Удэ с начала лета утонули уже 10 человек (не считая последнего случая). Чтобы отвадить горожан купаться в опасных местах, городские власти стали устанавливать на берегах водоемов «устрашающие» знаки.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
несчастный случай

Все новости

В Бурятии эвакуировали детей из лагеря
25.07.2024 в 09:36
Житель Бурятии сбил девочку и от испуга сжег свой автомобиль
25.07.2024 в 09:27
Побегом из детсада в Улан-Удэ занялась прокуратура
25.07.2024 в 09:16
Новая трагедия на воде случилась в Улан-Удэ
25.07.2024 в 09:07
Услуги, навязанные сотовым оператором
25.07.2024 в 09:00
В Бурятии кубометр дров можно купить по цене одной буузы
25.07.2024 в 06:00
Общественный туалет в центре Улан-Удэ пострадал от вандалов
24.07.2024 в 17:52
В Бурятии вода уходит с подтопленных дорог
24.07.2024 в 17:37
В центре Улан-Удэ построят три пятиэтажных паркинга
24.07.2024 в 17:21
В Бурятии можно будет бесплатно пройти медицинское обследование
24.07.2024 в 17:13
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
Житель Бурятии сбил девочку и от испуга сжег свой автомобиль
Однако это не помогло ему скрыться от правоохранителей
25.07.2024 в 09:27
Побегом из детсада в Улан-Удэ занялась прокуратура
Трое малышей нашли ключ и ушли «путешествовать»
25.07.2024 в 09:16
В Бурятии вода уходит с подтопленных дорог
Сейчас для движения закрыта только одна трасса
24.07.2024 в 17:37
В Бурятии простятся с 23-летним бойцом СВО
Кирилл Бойков погиб, спасая своих сослуживцев
24.07.2024 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru