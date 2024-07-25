Происшествия 25.07.2024 в 09:16
Побегом из детсада в Улан-Удэ занялась прокуратура
Трое малышей нашли ключ и ушли «путешествовать»
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии организовала проверку инцидента, случившегося в одном из детских садов Улан-Удэ.
Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, 24 июля трое малолетних детей нашли ключ и покинули территорию детского сада. Позже малышей нашли и вернули в учреждение.
«Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка работе дошкольного учреждения в плане обеспечения безопасности пребывания детей, соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних», - отметили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, 24 июля трое малолетних детей нашли ключ и покинули территорию детского сада. Позже малышей нашли и вернули в учреждение.
«Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка работе дошкольного учреждения в плане обеспечения безопасности пребывания детей, соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних», - отметили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
Тегидетский сад