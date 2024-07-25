Житель Бурятии сбил девочку и от испуга сжег свой автомобиль

ДТП произошло вечером 24 июля в Кяхте. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Набереженой 23-летний водитель автомобиля «Ниссан Пульсар», не имеющий прав, сбил 13-летнюю девочку. После наезда парень скрылся, а получившую травмы школьницу госпитализировали в больницу.«Испугавшись содеянного, водитель выехал на окраину города и в лесу сжег свою машину. Его удалось найти и задержать. Вину в совершенном ДТП молодой человек признал», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии