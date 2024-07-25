Происшествия 25.07.2024 в 09:27
Житель Бурятии сбил девочку и от испуга сжег свой автомобиль
Однако это не помогло ему скрыться от правоохранителей
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 24 июля в Кяхте. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Набереженой 23-летний водитель автомобиля «Ниссан Пульсар», не имеющий прав, сбил 13-летнюю девочку. После наезда парень скрылся, а получившую травмы школьницу госпитализировали в больницу.
«Испугавшись содеянного, водитель выехал на окраину города и в лесу сжег свою машину. Его удалось найти и задержать. Вину в совершенном ДТП молодой человек признал», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Испугавшись содеянного, водитель выехал на окраину города и в лесу сжег свою машину. Его удалось найти и задержать. Вину в совершенном ДТП молодой человек признал», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП